台中市議員賴佳微指出，民眾買到劣質品卻無法在商品上找到廠商的地址、名稱及電話，恐影響消費權益。(賴佳微提供／林欣儀台中傳真)

生活型態改變，民眾網路消費比例大增，但買到的商品品質好不好？台中市議員賴佳微、黃馨慧質詢指出，部分商家批發國外商品在網路販售，卻常有標示不實、廣告誇大的情況，市府稽查商品標示的件數，去年在六都中竟墊底，質疑這樣的效率如何保障消費者權益。

經發局長張峯源表示，以往稽查商品標示的人力都是由基層區公所支應，但這兩年受疫情嚴重影響，人力都抽調去防疫，其他縣市採委外辦理才未受影響。

賴佳微說，根據六都去年商品標示抽查件數統計，最高為新北市有6855件、其次台北市為6767件，之後分別為台南、桃園及高雄，台中市全年僅查核4554件，在六都中敬陪末座；若商品標示不實，民眾買到劣質品卻無法在商品上找到廠商的地址、名稱及電話，恐影響消費權益。

「行政怠惰！」賴佳微不滿的說，若該項商品是提供幼童使用的，相關警語卻標示不清，對孩子造成危害，誰該負責？市府連基本的商品把關都沒做好，不但影響民眾權益，恐將導致外縣市民眾不敢到台中消費。

黃馨慧指出，中央政府近來有政治目的的開放國外產品進口，使得商品把關更顯重要，但經發局委託全市29個區公所辦理的商品標示抽查件數，竟是六都最少，恐形成消費破口，呼籲應加強保障民眾消費權益。

張峯源強調，台中商品標示抽查數較少，是因為人力不足導致抽查量能下降，目前正積極檢討，會加緊補足人力。