近來台人遭詐騙至柬埔寨事件引發各界關注，警方也為此在桃園機場編排關懷勤務。一名娶了柬埔寨妻子的台灣人分享，10年前他去柬埔寨的時候，「有錢就能做任何事」，小偷、搶劫稀鬆平常，警察只要往街上一站就能收賄，「這麼落後，這麼的貪污？怎麼還會有人想去淘金？」怒罵這些受害人根本是無能的垃圾。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，柬埔寨普遍薪資是200至300美元，幹部好一點約在400至500美元，「花2500美金請你？可以在當地請幾個了？」原PO提到，由於近年來大陸人一直到柬埔寨做生意，大部分柬埔寨人都開始學習中文，「我太太講這個新聞給柬埔寨的家人聽，家人都快笑死了」。

原PO指出，柬埔寨比台灣落後，「窮，資訊、知識都不發達，還會被騙？淘金？」小偷、搶劫都是常有的事情，有錢就能夠做任何事情，「警察要收錢，就站在路中間，看沒戴安全帽就擋一下，伸個手說要喝咖啡，貨車過去太重，他攔一下，貨車司機乖乖給小費。這麼落後，這麼的貪污？怎麼還會有人想去淘金？」

原PO認為，這些受害者是無知、天真，以為自己是萬中無一的幸運兒、天之驕子，但事實上從柬埔寨人的角度來看，他的大姨當初來台，「覺得台灣遍地黃金！」一天做4份工作、薪資約在6至8萬，就只是看人肯不肯屈就，「明明是垃圾、無能，在台灣這些錢都賺不起了，還異想天開去異國」。