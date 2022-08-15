國民黨高市議員童燕珍今（15）在高雄市議會工務部門質詢時，秀出九如一路沿線的人行道照片，直批人行道環境惡劣，市府「路都修到哪裡去？」，簡直在懲罰行人。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員童燕珍今（15）在高雄市議會工務部門質詢時，秀出九如一路沿線的人行道照片，直批人行道環境惡劣，市府「路都修到哪裡去？」，簡直在懲罰行人。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員童燕珍今（15）在高雄市議會工務部門質詢時，秀出九如一路沿線的人行道照片，直批人行道環境惡劣，市府「路都修到哪裡去？」，簡直在懲罰行人。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員童燕珍今（15）在高雄市議會工務部門質詢時，秀出九如一路沿線的人行道照片，直批人行道環境惡劣，市府「路都修到哪裡去？」，簡直在懲罰行人，要市長陳其邁自己去走走看，她疾呼市府必須正視並盡速改善。

童燕珍今為高雄行人路權槓上市府，她指出，九如一路一處人行道上，貼有輪椅標誌的無障派坡道，但整條導盲磚有嚴重破損，甚至人行道高低不平，宛如「雲霄飛車軌道」，當場問工務局長楊欽富：「請問到底要輪椅、娃娃車怎麼上去？」

童燕珍也亮出許多人行道有嚴重破損、斑馬線嚴重龜裂、緩降坡設計不良、導盲磚破裂或明顯凹凸不平的照片。她直斥，高雄被譏笑為天坑之城，不只是馬路有天坑，現在就連人行道、緩降坡上都有天坑，痛批「這算什麼東京品質的道路？」

童燕珍直批，高市府日前大內宣說，2年有近25億經費投入路平專案，但看到如此人行道品質只有「憤怒」可以形容，尤其之前才曾要求工務局改善三民區建國路、民族路段的人行道，如今九如路人行道也完全不堪使用，簡直是在「懲罰」高雄的行人。

童燕珍提出，高雄的人行道應先針對一心到十全路等大型路段進行整體巡檢，並進行改善。此外，也要求工務局針對高雄前金區建案倒塌事件需有完整的調查報告，並全力協助住戶爭取賠償。

對此，楊欽富答詢時說，九如一路這條路的確不堪，若有坑洞會即刻去修復，至於全線要去開闢整平的話，後續會積極跟中央爭取經費辦理。