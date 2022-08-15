國民黨桃園市長參選人張善政14日晚間透過臉書，公開7大政見主軸，內容涵蓋打造智慧政府、打造桃園將成為北台灣MEGA CITY的科技核心等，民進黨桃園市中壢區市議員參選人魏筠今天在臉書貼文，指張所提的政見目前市長鄭文燦都在做，且政見內容空洞，直批張善政與幕僚根本沒有用心了解桃園，「更讓人不禁懷疑，當過行政院長的張難道其實就是草包？」

魏筠發文直指，張善政提出的政見不像在選舉反而是作文比賽，她說，張善政明明當過政務委員、行政院副院長、院長，怎麼提出如此空洞的政見？「還是張善政根本是個草包，只是之前形象包裝太好？」

魏筠說，張善政跑來桃園參選，2個多月以來不斷抹黑，躺平選舉，現在提出的7大政見包括落實「智慧政府」、引入國際科技大廠、建設新創聚落、政府開放資料數位化、讓年輕人願意來桃園創業、族群世代共榮、增加托育能量、增加公托人員待遇、推動綠色公共交通等。而這些政見每個都沒有實際規劃，而且鄭文燦市長早都在做，質疑為何會變成張善政的政見，這也代表張沒有用心了解桃園，甚至連幕僚也一樣。

針對魏筠此番言論攻擊，張善政競選辦公室發言人何元楷回應，我們尊重每個人對不同事情有不同的看法。