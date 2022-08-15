全國一千多名的小棋手齊聚參賽。（南山中學提供／李奇叡新北傳真）

第14屆南山盃青少年圍棋公開賽昨於南山中學登場，全國一千多名的小棋手齊聚參賽，爭取16萬元總獎金，其中最高段的六、七段組競爭激烈，忠義國小三年級學生鄭予皓在加賽中奪下冠軍，胞兄鄭坪昊則拿到第五名，兄弟成績不俗，成為賽事亮點。

南山中學表示，本賽事依不同棋力，分有年紀最小的「幼幼組」、「入門組」、「級位組」、到實力最強「段位組」等28個不同組別，比賽從早上九點至下午五點，中華民國圍棋協會楊泰雄副理事長也對賽事排除萬難順利舉行致上祝福特別表達，並勉勵參賽選手全力以赴，沉著應戰。

南山中學指出，該賽事原應於去年二月舉辦，受疫情干擾多次延期，仍吸引許多小棋手參賽，六、七段組名次分別為忠義國小鄭予皓獲得冠軍、麗山高中徐銘均獲得亞軍、自學的曾子倫獲得季軍、中崙高中學生張宸宇獲得殿軍。

南山中學透露，鄭予皓年紀輕輕，就擊敗許多年齡較大的學生，展現圍棋天賦奪下冠軍，升為業餘七段，近日已取得職業棋士資格，將於明年一月就位，而他的哥哥鄭坪昊也是業餘七段，獲得該組第五名，兄弟一同取得好成績，成為賽事亮點。

南山中學說，圍棋被認為是最複雜、最具挑戰性之棋類運動，在對弈的布局階段需具備大局思維，因此空間能力是影響棋局判斷之重要因子，而沙盤推演之中盤與官子階段則主要依賴棋手們的推理能力。

校長蔡銘城說，倘若能讓孩子在幼兒、孩童階段接觸圍棋，引發學習興趣，能進一步培養自主學習力，相較單純透過感官刺激的遊戲或技藝，圍棋能同時觸發空間視覺與推理思維的學習，讓學生的學習動力更為持久且自律。

蔡銘城強調，圍棋賽堅持這樣的理念將會持續的推動，期望學子們都能培養自主學習力，為未來的學習階段做充分的準備。