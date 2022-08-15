台鐵局針對台東站區建物屋頂、露天人行道及停車場（含自行車、機車），及計程車排班區規劃設置太陽光電棚架，台東車站站區成為全國先例被太陽光電板守護的綠電車站。

資產開發中心花蓮營業所利用台東站區有得天獨厚的條件來規劃設置發展太陽光電，整個站區計有12棟建築物規劃設置屋頂型太陽光電，設置面積5,114平方公尺、設置容量734.14瓩（KW）；露天的人行道、停車場、計程車排班區則維持原使用用途，規劃設置整合型太陽光電棚架，設置面積3,538平方公尺、設置容量779.275瓩。

整個台東站區設置總容量達1,513.415瓩（約1.51MW），每年約可發綠電148萬9,201度電，初估每年可減少碳排量（CO2）約82萬5,017公斤，相當於2座大安森林公園，台鐵局每年收取售電回饋金約87萬元以增裕營收。

台鐵局指出，初衷是讓旅客至車站搭車、轉乘、取車等在站區行走及計程車司機排班候客可免受日曬雨淋，進而提升台東站區整體旅運品質及旅客滿意度，例如：在收費機車停車場設置太陽光電棚架並於下方加裝省電照明裝置、加強夜間明亮度，不僅停車位使用率明顯提升，出入旅客安全性也更加保障；計程車排班區加裝太陽光電棚架，司機們也稱讚，不僅使他們和搭車旅客免受日曬雨淋，豔陽高照時車輛不用再怠速開空調降低車內溫度。