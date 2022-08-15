謝佳見為珍寶南洋小廚開幕站台推薦家鄉美食。（陳俊吉攝）

謝佳見為珍寶南洋小廚開幕站台推薦家鄉美食。（陳俊吉攝）

謝佳見近期忙拍戲瘦了5公斤。（陳俊吉攝）

來自馬來西亞的謝佳見，15日為珍寶南洋小廚開幕站台，透露六月底確診染疫後有點腦霧，還發生一連串意外，除了開車自撞，又在家撞到櫃子，左眼角割出1公分傷口，怕耽誤拍戲進度不敢去縫，現已留下疤；進了農曆7月後更邪門，拍《決勝的揮拍》打球戲時右腳踝「翻船」受傷，日前到九份某宮廟及廢棄醫院拍一整天的戲，隔幾天劇組說檔案莫名全不見，前天才重拍，還有命理老師警告他這個月千萬不能出海，他無奈表示：「拍這部戲真的發生很多事情。」

近期兩岸關係緊張，謝佳見說，親友在馬來西亞相當緊張，爸爸曾經凌晨4點傳微信問他「還不回來！還不趕快走！」還說馬來西亞新聞拍到基隆港空無一人的畫面，覺得飛彈要飛過來，他苦笑：「我就很困惑，我每天在基隆拍戲耶。大家還是很自由啊！」覺得不在本地生活的人，看到的新聞應該和台灣大不同。他之前一直想在台灣買房，爸爸卻一直阻止，因為覺得台灣不安全，看到的新聞都是「飛彈要打過來了、要發生戰爭了」，他就回「沒有啦，不要瞎看」。

他因疫情關係，已經3年沒回馬來西亞老家，想念各種家鄉味，尤其最想念星洲米粉，打算8月底民視《決勝的揮拍》殺青後回去探親，再趕緊回來隔離趕上9月的工作。提到之前確診狀況，他說當時拍戲可能太操，抵抗力下降開始發冷，雖然每天快篩沒事，但最後一天休息時驗出陽性，前後有吐、頭痛、發燒症狀，只有沒拉肚子，後來還喉嚨痛了很久，確診後快2個月才結束喉嚨不適的症狀。

謝佳見近期拍民視和馬來西亞合作的《決勝的揮拍》，和奧運羽球金牌選手李洋和王齊麟合作，他說自己過去其實很少打羽球，接拍後開始有興趣，王齊麟還送他一支比賽用球拍，讓他相當興奮。他以前打乒乓，唯一不會打的是籃球，但運動神經不錯，羽球運動一下子就上手，但真正對上金牌選手對戰，還是馬上被電爆，根本無法招架，只能靠王子維解救。他也透露為拍這部戲已經瘦了5、6公斤，原本每周至少小酌一次讓自己放鬆，為維持體態避免水腫，他還暫時戒酒，笑說這段時間都把會找他喝酒的朋友封鎖了。

懂吃、愛吃並自稱「行走的吃貨」的他，是新、馬混血，對兩國美食如數家珍，每次回去都要吃胖3、4公斤。透露姨媽在新加坡開很有名的海鮮餐廳，總統生日會在此宴客，他最愛辣椒螃蟹和炒粿條。