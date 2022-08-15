台南市中西區湖美街1棟大樓內暗藏春色，業者以「美學活氧會館」在1樓經營半套性交易色情勾當，19歲男大生14日自高雄慕名而來，完事後卻在門口遇警盤查，嚇到全招坦承從事性交易，警方查知30歲楊姓女子提供性服務，依照社維法裁罰男大生與楊女，陳姓負責人與許姓女櫃台依照妨害風化罪嫌函送台南地檢署。

中西區這家養生會館藏身某住宅大樓內，多次遭警方鎖定查緝，仍不斷易名經營，住戶頗有微詞，怪罪色情行業進駐大樓讓房價下跌。

家住高雄的大3男同學，曾聽朋友介紹這家養生館，14日傍晚趁暑假尾聲，騎車30公里跨縣市「體驗」，不料他完事走出大樓時，遭到警方盤查，毫無社會經驗的他嚇到全身發抖，全盤招供，坦承召妓做半套性交易。

警方立刻對業者實施臨檢，發現30歲楊女就是男大生的服務對象，男大生得知女服務生竟與自己差了11歲，幾乎可叫阿姨，表情略顯失望，但更擔心嫖妓被抓讓家人知道，忐忑之心溢於言表，楊女與店家皆矢口否認從事性交易。

警方調查，該色情業者以每小時1400元收費，從事半套性服務，陳姓負責人及許姓女櫃臺每次抽取600元，周邊裝設多支監視鏡頭，規避警方査緝。

警方將陳姓負責人及許姓女櫃檯依妨害風化罪嫌函送偵辦；楊女與男大生依社會秩序維護法裁罰。