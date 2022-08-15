新北市中和區自強公園斥資1000萬元進行全面整修，不過日前新北市議員金瑞龍接獲民眾反映，園內有枯木掉落還差點砸人，十分危險，經邀集相關單位現勘，中和區公所經建課長王怡翔表示將會請廠商盡速移除枯木，維護民眾安全。

金瑞龍表示，有民眾向他反映後，第一時間便趕往現場查看，確認是枯木遭白蟻蛀蝕，導致枯木樹枝斷裂、掉落，因此邀集中和區公所及相關施工單位前往會勘，決議盡速處理枯木，避免樹枝掉落，甚或是樹幹倒塌。

中和區公所經建課長王怡翔說，先前就有發現相關狀況，並進行監控，但無奈白蟻大量繁殖，導致枯木入侵速度過快，會請廠商盡速施作枯木移除工程；廠商則說，現有枯木位在公園半山腰處，進出路徑狹小導致重型機具無法到達，後續會以人工方式，將樹木分節鋸斷搬運下山。

金瑞龍提及，先前他在議會成功爭取約1000萬元經費，用來全面改善自強公園園區步道及相關硬體設施，並增加公園內的照明設備，就是要提供居民一個更加舒適的活動空間，如今發生如此情事，務必盡快處理，把環境顧好保障民眾安全。