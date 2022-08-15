八貫（1342）受惠戶外、醫療與航太救生三大產品線陸續擴增新客戶與新產品應用助攻，前7月營收年增33.7％。目前訂單能見度明朗，並有自動充氣型露營睡墊、重症醫療床、管材與防彈背心等新品訂單挹注，營運加速衝刺。

八貫表示，據專業調查機構Global Information預估，2024年全球TPU市場規模可達35億美元，近5年平均複合成長率7.1％，市場仍保有強勁增長。除擴大耕耘歐、美、亞洲等市場，產品也朝輕量化，複合式布料等新應用發展。

此外，富林-KY(1341)受制通澎攀高恐壓抑終端消費能量，第三季訂單審慎保守因應；惟TPU產品新客戶拉貨明顯提升，彌補部分訂單，加上主要原料PVC價格一路走跌，有助增添獲利支撐。

富林-KY首季EPS1.49元。伴隨歐美、東南亞經濟解封，第二季營收季增8.88％、年成長20.71％，創掛牌來單季新高；上半年營收年增11.32％。法人推估，原料PVC價格趨緩，上半年EPS有望上看3元。

八貫為專業TPU機能布暨成品廠，終端應用於戶外、醫療與航太救生等產業。目前第三季在手訂單可出貨量會高出於第二季，第四季醫療與航太/救生產品線需求不減，營運可望因產品組合優化，蓄勢推進。

富林生產基地海防廠、同奈廠，生產乳（膠）皮、柔軟皮、膠布及環保PU（聚氨酯）、TPU（熱塑性聚氨酯）等人造皮革，下游應用鞋材、傢俱及皮包等，COACH、Michael Kors為主要客戶。除已申請HIGG FSLM標準；PVC及PU產品申請GRS全球回收標準；配合品牌開發回收不織布PU運動鞋，並推動水性PU及環保TPU產品，強化長期利基。