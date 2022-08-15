鑑於中秋烤肉已成多數國人過節團聚的「儀式」，國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店桃園館與高雄中山館，推出海陸燒烤饗宴派對烤肉組，省去備料的繁瑣，把中秋烤肉一次備齊，並集結旗下和逸、慕軒飯店「繫月相戲」780元、「白晝之月」1,280元，以及「愛在午月八零前」1,480元等三款不同時空背景故事的月餅禮盒，即日起享購買同款第二盒7折優惠。除了澎湃的烤肉組還可再搭配月餅禮盒，打造豐富的中秋佳節團圓組合。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館推出外帶「饕客狂歡．海陸派對烤肉組」，除了甜嫩多汁的「火烤蜜醬豬肋排」和特選金門高粱醃漬的「高粱酒醃美國牛小排」，並有日式風味的「西京燒雞腿排」和脂美鮮嫩的梅花豬肉串。針對喜愛吃海鮮的饕客準備特選純淨水域孕育出的宜蘭香魚、鮮美肉甜風味細緻，以及永安漁港新鮮直送的柚子大明蝦，附上主廚特調的韓式烤肉醬，高雅柚子鹽及天然玫瑰鹽供搭配，總計10件優惠組合售價3,280元，即日起開放預訂至8月20日，加碼再送Catpmp卡多諾紅葡萄酒乙瓶。

和逸飯店‧高雄中山館高空美景餐廳Cozzi THE Roof推出的「月夕秋賞」中秋海陸外帶燒烤餐，包含美國帶骨牛小排、鹽烤大草蝦、照燒雞肉串、奶油烤玉米、西班牙炒海鮮、奶油焗烤扇貝、台式香腸黑輪及法國麵包，另外附贈飲品及主廚特製烤肉醬，每份售價1,800元。