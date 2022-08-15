泰福-KY(6541)生技生物相似藥TX01再次向美FDA遞送生物製劑藥品上市查驗登記(BLA)申請，台灣時間今(15)日收到美國FDA來函通知，受理藥證補充資料申請，預計年底前進行查廠。

TX01為泰福旗下首個開發的生物相似藥(商品藥名Nypozi)，適應症為癌症所引起的嗜中性白血球減少症，除向美國FDA申請藥證外，去年10月已取得加拿大藥證，並於今年7月獲藥品經營許可證。根據研調機構統計，治療癌症所引起的嗜中性白血球減少症TX01，包括原廠藥物 Neupogen 及相關產品，在加拿大市場規模為1.23億元加幣(約新台幣27.1億元)。

依據KBV Research之資訊，與Neupogen 相關產品(含Neupogen, Zarixo及Granix)預估2022年全球巿場規模約為6.49億美元，2027年全球巿場規模約為9.53億美元，CAGR為8%。