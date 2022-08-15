大陸女星張天愛近期因《浪姐3》人氣再攀升，有美艷外型和高挑身材的她，昨（14日）受邀出席「微博電影之夜」，張天愛以一襲水藍色深V亮片禮服氣質亮相，不過豪開中門的她，卻瘦到沒胸，一截一截的骨頭也超明顯，張天愛「瘦到見骨」引發外界熱議，對此，她也做出回應了。

33歲張天愛身穿水藍色深V、開高衩亮片禮服氣質亮相微博電影之夜，水藍色更顯雪白肌膚，不過豪開中門的她，不只瘦到沒胸、沒肉，一截一截的骨頭、直角肩超明顯，張天愛「瘦到見骨」讓人心疼，微博還以「張天愛胸骨」登上熱搜榜冠軍。

張天愛上半身太瘦、鎖骨非常明顯。（圖／取材自微博）

張天愛曬照強調：「骨頭天生的」。（圖／取材自微博）

從張天愛的側面照來看，她上半身太瘦、鎖骨非常明顯，加上包頭造型，導致頭部顯得很大，比例不是很協調。針對外界對她身材的討論，張天愛事後則發文表示：「骨頭天生的，肌肉養成的，今天90斤（45公斤），明天努力破90」。

張天愛2015年以《太子妃升職記》走紅，在近年以電影《從你的全世界路過》交出8億票房，並演出《武動乾坤》、《建軍大業》、《妖貓傳》等戲，人氣扶搖直上，但也因人紅是非多，張天愛曾爆出整形、私生活混亂，還指她背後有金主撐腰，對此，張天愛過去登上《姐妹俱樂部》時就坦言，傳聞讓她很困擾，但卻告訴團隊不用出面解釋，張天愛笑說：「就你懷疑我有金主，就有金主吧，反正這樣的話，很多人是不是就不敢欺負我了」，高EQ回應逗樂全場。