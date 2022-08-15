陳佩琪陪同柯文哲到澎湖南寮社區體驗海砂炒花生，造訪海廢浮球的網紅景點，都展現對故鄉的那份肯定與驕傲。（張茂雄攝）

民眾黨澎湖縣黨部主委許智富（左一）來自賴峰偉的縣府團隊，歷任副縣長、建設處長、民政處長等職務，與賴峰偉團隊關係良好。（張茂雄攝）

台北市長柯文哲帶領市府官員跨海到澎湖進行城市交流，2天行程最大亮點反而是澎湖女兒陳佩琪，陳說自大學赴台求學離家已40年，所到之處跟兒時記憶改變許多，對家鄉建設的進步，要特別感謝縣長賴峰偉的治理。陳佩琪也希望未來能在城鄉醫療支援、遠距看診部分給予澎湖實質協助。至於外界關心的藍白合作議題，賴峰偉認為「澎北城市交流」就是一個好的開始，現在民眾黨澎湖縣黨部主委許智富也曾是縣府團隊一員，在溝通上面相當順暢。

陳佩琪第一次公開陪柯文哲市長回到澎湖進行城市交流，對於熟悉的故鄉澎湖，陳佩琪可說是全程參與學習，臉上總是掛著淺淺的笑容，喜悅之情溢於言表。陳不管是到湖西南寮社區體驗海砂炒花生、石臼磨花生米漿、吃傳統豆花，還是與遊客拍照、造訪海廢浮球的網紅景點、與蒙面海女合影，都展現對故鄉的那份肯定與驕傲。

澎湖縣長賴峰偉也對城鄉的相互學習交流樂觀其成，他說澎湖女婿柯文哲、夫人陳佩琪一起回故鄉參訪，人親土親、台北澎湖一家親。在城市交流會議中，澎縣府分享海洋教育、青年創業心得，市府則提供智慧教育、城市博覽會經驗，雙方並就澎湖農漁產品行銷、醫師駐診、學生城鄉互訪等議題深入交換意見，並建立合作模式。

民眾黨澎湖縣黨部主委許智富來自賴峰偉的縣府團隊，歷任副縣長、建設處長、民政處長等職務，與賴峰偉本人關係良好，此次代表民眾黨參選馬公市的縣議員，當選機會很大，可視為賴的勢力延伸。許智富說雖然民眾黨中央位曾針對澎湖的藍白合作議題開會討論，或下達相關的指令，但他與賴縣長有共事情誼、默契十足，相信之後會有更多合作機會。