著名嬰兒用品大廠嬌生公司(,Johnson & Johnson )，明年起將全面停售健康疑慮的滑石嬰兒爽身粉，改為爭議較小的玉米澱粉來製作。

CNN報導，滑石是已知最軟的礦物，莫氏硬度標為1，它的主成份是矽酸鎂，目前並沒有明確的證據顯示會對身體造成傷害，但是持續有「引發女性卵巢癌」的申訴案。於是自2020年以來，美國和加拿大已停售滑石爽身粉。

嬌生表示，公司仍然對該滑石粉的安全性充滿信心。但是，在周五的一份聲明中，該公司在全球投資組合評估的報告中，仍然決定在明年全面停售滑石爽身粉。

少數研究報告表明，「在下體部位滑石粉，會增加女性患卵巢癌的風險」，立即引發全球恐慌，雖然其他研究單位否定此說，不過公眾印象已造成。

其他公司的滑石粉產品已貼上警告標籤，但嬌生公司則不跟進，他們認為這樣的標籤會令人困惑，既然公司相信滑石粉是安全的，那也就不必警告標籤。然而，在2018年發生對嬌生公司的訴訟，指控其滑石粉中的石棉會導致癌症，聖路易陪審團在 2018 年對該公司做出了47億美元的賠償判決，稱該公司疏忽安全問題，沒有警告消費者這種嬰兒爽身粉可能的健康風險。

嬌生公司在上周五的公告表示，「我們支持與相信世界各地醫學專家的科學分析，證實滑石粉為基礎的嬌生嬰兒爽身粉是安全的，它不含石棉，也不會致癌。」

玉米澱粉製作的嬰兒爽身粉也帶有順滑性，但觸感與阻力稍大，不過可被環境降解的更安全性，使得公眾的接受程度更高。