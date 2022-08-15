柬埔寨的詐騙案，引起全世界注意，也更多慘不忍賭的內情傳出，有幸運逃出的小謝說，人只要一離開台灣，坐上飛機時，命就是詐騙集團的，想要活命就要找錢回來，無論是協助騙更多人成為肉票，若騙不到人，則賣身或是賣器官，以他自己來說，他是靠賣了一顆腎，以及騙了更多台灣人後，爭取活命時間，等待時機才能活著逃出來，他提醒，不要相信任何來自柬埔寨的邀約。

柬埔寨的人肉詐騙案，去的人多，被救回來的人寥寥無幾，能回來的，其中，有人坦誠，也是靠詐騙更多人，才有機會活著回來。幸運活著回來的小謝說，騙更多人去成為人肉肉票，他也不願意，但是，為了活下來，只能這麼做！

小謝說，去年，在人力網站的徵才資訊，去柬埔寨的公司要找台籍主管，去管當地的員工，要求的條件不高，他都符合，但開出來的福利，真的太吸引人了，包吃包住，高薪包來回機票，還能三個月回台灣一次，一次半個月的假期，過年還能回台灣。

看到這麼好條件，第一時間動心，卻也擔心，離鄉背井語言不通怎麼辦?生活不習慣怎麼辦?等等擔心的地方，就在對方打電話來時，都被一一安撫，對方強調，柬埔寨的人太難管了，所以要找一個年輕人有衝勁的，才能去鎮住全場，總而言之，你就是公司等待的那個人！

反正，第一批被騙去的人，都是因為自認是天選之人才去，小謝說，薪水一個月十萬元，以自己的條件，這輩子應該都不可能，所以，出國去拚一下，三年存個二百萬回來，開個小店就能快樂過一生，這是當初去的美夢，想不到一上飛機就成了惡夢。

記得他去的時候，在台灣機場就有人接應，一同搭機前往，心中還想，這家公司這麼禮遇自己，後來才知道，根本就是從台灣機場就押著過去柬埔寨。

那時候，根本沒有人知道柬埔寨的工作是詐騙案，一去到當地，護照先被收走，立即就被押進集中關押的地方。對方坦言，協助打電話詐騙錢，那時候看到其他在場的人，臉上身上全身都是傷，就知道死了，進到賊窩來了。

為了活命，他只好聽話照做，一開始詐騙錢的部分，其實還算順利，他們給的腳本話術，以及給的基本資料，大約100通電話裡，都會有10通有反應，成功率1%到2%，但是，等到詐騙電話被大家知道了，開始轉變改騙人來成為肉票。

詐騙集團不停的轉變，從騙錢到騙人到當地變成肉票，再到後面要不到錢時，就利用這些人，去騙回更多錢，小謝說，想要在柬埔寨的詐騙集團下活命，就是想辦法找錢回來，騙人成為肉票，要贖，再不然就是賣肉，賣器官。

小謝說，詐騙集團的最終目的是要錢，他不要肉票的命，能夠幫集團賺回更多錢的肉票，他們都會給予好一點的待遇。但是，要是一直產不出錢來時，就帶去賣器官。

翻出身上的傷疤，小謝說，他的一顆腎也被賣了，當時為了爭取活下來的機會與時間，女的可以賣身接客人，但男的怎麼辦？主要就是協助詐騙，所以，為了要活下來，他賣了一顆腎，也加入詐騙，騙更多的人到柬埔寨來。

小謝坦言，他的詐騙成績不錯，被視為自己人時，才能得到好一點的待遇，逮到機會，他立即逃出，畢竟，當詐騙事件頻頻傳出，大家都不會再上當時，騙不到肉票，自己又得變成肉票，這也表示另一顆腎，或者其他器官可能不保時，當然有機會就要逃了。

他提醒大家，柬埔寨或是其他國家的海外打工的機會，幾乎百分之九十九都是假的，不要去相信任何的機會，這些國家的人工，比台灣便宜，人命更不值錢，何須來台灣找人去工作，這本不合理，但是，他們本來就不是要命，而是要錢，所以，才會不停的騙台灣人過去。千千萬萬不要相信任何邀約到柬埔寨工作機會，任何人都一樣，兄弟姐妹或是同學等，因為為了活命，出賣家人也都會發生，千萬不要相信，而且，只要一離開台灣，命就給詐騙集團。