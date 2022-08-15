台北市長柯文哲上月照常舉辦雙城論壇，不甩市議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，但柯文哲質疑議會對「擾台定義」未明仍硬辦，柯文哲也在臉書貼出「共機頻繁擾台，兩岸局勢嚴峻」，遭網友灌爆臉書，質疑是雙標，對此，柯文哲說，「台灣跟大陸之前有沒有衝突？」「廢話當然有」；但因為有衝突所以才要溝通，美蘇即使在冷戰有核子大戰危機，也要保持熱線。

柯文哲指出，其實共機擾台是持續存在，不是只有今天，更麻煩是他們把過中線當作是常態，所以一定要防止台海有任何擦槍走火，要保持這個態度，所以我認為雙方可以有爭議，但要保留溝通管道。柯文哲也痛批，「今天我也很不客氣，要小英出來回答，他身為總統，卻沒有能力保衛台灣的領空，他束手無策。」

柯文哲強調，我明明知道辦雙城論壇，對我個人來說是扣分的，但基於台灣的整理利益必須要辦，至於議會當然有每個政黨，都有不同意識形態會尊重，但態度是這樣我作認為該做。

此外，許多議員不滿，柯文哲堅持辦雙城論壇，要求雙城論壇開銷95萬元應由柯文哲「自行埋單」，議員梁文傑甚至爆料，有人要拒絕廠商核銷；對此，柯文哲表示，預算該怎麼辦就怎麼辦，哪有廠商花了錢，議會反對就不給錢？我覺得梁文傑腦袋在想什麼東西，還是他們民進黨都這樣幹？

柯文哲說，我是不會幹這種事，該怎麼支出就怎麼支出，有本事中央主計處來說不可以交，我們就認了，按照依法行政，行政裁量權該有決定而決定。