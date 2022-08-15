金門今日新增80名新冠確診者，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今日新增80名新冠確診者，繼昨出現連續42天以來，單日首見未破百例（97名）後，確診人數再進一步下滑，地區疫情是否會退燒還有待觀察。縣府提醒，疫苗打好打滿，做好各種防疫措施，仍是面對生活新常態的重要工作。

縣府說明，今天新增80名新冠確診者，累計1萬1440例，約占常住人口17.22％(含軍人、觀光客等外來確診個案)，如依中央發布的病例數統計，則約占設籍人口8％。相較於全台確診數488萬餘例，整體感染率約0％，顯示面對高傳染力的omicron病毒，鄉親也有較強的防疫意識。

金門縣流行疫情指揮中心指出，新冠疫情持續至今近3年，面對不斷變異的新冠病毒，中央的防疫策略也不斷更新因應，以兼顧疫情下整體社會的醫療運作與民生活動。金門地區的疫情因應，則要同時考量金門長者比例較多與在地醫療量能有限的因素，過去所採取的策略，也常較中央略為嚴格，目的即在保護鄉親的健康，並爭取時間，為施打疫苗作準備，以提高疫苗保護的覆蓋率。

地區指揮中心與衛生局再次提醒，面對與病毒共存的新生活型態，並非是不作為的「躺平的共存」，首先須提高疫苗的覆蓋率，特別呼籲各年齡層的鄉親，都應儘快完成完整疫苗接種，尤其是開學在即，12歲以下的兒童與幼兒，請家長陪同前去施打疫苗，以降低兒童多系統發炎症候群(MIS-C)的發生率。