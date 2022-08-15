33歲女神拐拐（許采晴）擁有混血般的面孔與魔鬼身材，曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，因此踏入演藝圈；近期台人前往柬埔寨等東南亞國家的詐騙案不斷爆出，許多媒體更揭露當地軟禁、性侵甚至器官買賣等細節，情節駭人引起網路熱議，女星拐拐曾到柬埔寨擔任國際志工，她透露當時看到當地一幕超震撼。

根據《三立新聞網》報導，拐拐6年前曾到柬埔寨，當時是無政府狀態，治安不安全，「全程都是集體行動，晚上不出門。」她說自己與20名志工前往柬埔寨金邊待了8天，幫當地居民建造廁所設施，在柬埔寨時看到小女孩抱著嬰兒乞討，後來聽說小女孩被人蛇集團控制，「為了讓小嬰兒不哭不鬧，他們會餵毒讓他安靜」，隨行人員更說：「雖然她們可憐，但是如果妳給他們錢，也同時助長了人蛇集團。」

近期柬埔寨詐騙案層出不窮，以高額薪酬吸引台人到當地，一下飛機就扣住護照限制人身自由，聳動事蹟引起民眾討論，有網友在PTT上指出柬埔寨詐騙案會引發社會關注，是網紅bump拍攝以異國詐騙為主題的影片，才獲得許多人注意，貼文一出許多網友讚賞「Bump真的太猛了＝＝」、「他反詐騙已經不是一天兩天了！真的超推」、「我也是因為Bump才知道柬埔寨這個事情」、「根本是用生命拍片的網紅，致敬他」、「連續救好幾個月還到當地，除了敬佩沒有別的了」、「Bump拍這系列風險超高，值得尊敬」、「他真的太屌，竟然自己去救人，比國家政府還要猛啊」。

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