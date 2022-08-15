嘉義大學員生消費合作社改變以往對內營銷的模式，轉型朝向企業化營運，與通路商合作，對外開放一般消費者入校採購，醬油、牛奶、優格熱賣前3名，在近幾年校園及機關合作社大幅減少之際，走出新路，合作社經理朱淑玲說，這2年營業額已破千萬元。

嘉義大學校長林翰謙表示，嘉大員生消費合作社對外營運，是嘉大與地方互動、對外聯結的重要窗口，透過銷售學校各科系研發的特色產品、產學合作育成廠商的產品，2年前嘉大創校100周年後擴大營運，兼具教育、開創及員生互助等特性，更多元化發展。

林翰謙說，嘉大持續推展「綠色大學」，景觀優美，開放校園參觀，民眾進到學校休閒遊賞，就近可在合作社採購特色產品當伴手禮，非常便利。

朱淑玲說，嘉大合作社展售約500種產品，其中有百餘種是自有產品，前3名夯品就是嘉大醬油、牛奶、優格，2017年約有1400萬營業額，醬油及牛奶大概就占3分之1，薄鹽醬油1年賣約6000瓶。

朱淑玲說，2018年初超商進駐嘉大24小時營業，影響合作社的營運，卻也激發合作社調整經營方式，1年362天開店，到教學大樓賣餐盒方便師生選購，近年來也與台糖、嘉義魚市合作，還把產品上架到百貨公司、成大銷售。

朱淑玲也說，嘉大合作社經營20多年，原本4個校區各自營運，連連虧損，後來把3間收掉， 專心經營蘭潭校區合作社後5年前轉虧為盈，還能提撥盈餘回饋學校、獎助學金幫助弱勢學生，2年前百周年校慶更突破3000萬營業額，但今年受疫情影響，預估營業會衰退，繼續努力打拚。