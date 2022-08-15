南投縣政府原本預定在竹山鎮設置綠能處理中心，解決垃圾問題，竹山鎮長陳東睦則成立自救會反制，致使綠能中心胎死腹中，最近傳出縣府因此停收竹山垃圾，還指稱是公所要求停收；陳東睦則強調與事實不符，並要求環保局提出公文證據。

南投縣長林明溱，日前與立委許淑華等人，造訪國民黨籍竹山鎮長參選人林孟麗時，指稱縣府設置綠能中心要解決垃圾問題，但是，鎮長陳東睦沒有溝通就帶頭抗議，「如此高傲、沒得商量」，那麼竹山鎮的垃圾就由他統籌處理。

陳東睦則表示，他並非一眛反對縣府政策，但立場不同，所考量的點也有所不同，他身為鎮長，不讓全縣垃圾進竹山是他的基本訴求，自從反對全縣垃圾進竹山後，縣府就不再處理垃圾，但垃圾處理費用是隨水費徵收，每度3.7元，因此，縣府處理垃圾是基本權責，也希望縣府公平處理各鄉鎮的垃圾。

針對環保局長李易書指稱，竹山鎮公所多次要求縣府，竹山的垃圾會自行處理；陳東睦強調那與事實不符，事實是竹山鎮公所及代表會多次行文要求縣府處理垃圾，因此，請局長提出實質的公文證據。

環保局表示，竹山鎮長陳東睦透過網路表達垃圾處理問題，但公所近兩個月均未循正式行政管道向縣府環保局反映、溝通及解決問題，請竹山鎮公所依行政程序，共同面對及解決垃圾處理問題。

針對竹山鎮垃圾堆置部分，環保局在有限的外運量上，自今年2月起協助竹山鎮清理垃圾，至6月底已清運超過300公噸垃圾。但因竹山鎮長一直強調各鄉鎮要把自己的垃圾處理好，竹山鎮一直做得很好，所以環保局從7月起，暫停協助處理竹山鎮垃圾，並將外運量改為協助其他尚無法妥善處理垃圾的公所，希望讓有限的資源，達到最好的成效。