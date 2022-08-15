港股周一低開0.68%。在中國公布不佳經濟數據之下，指數在多數時間低走。

周一香港恆生指數收跌134.76點或0.67%，為20040.86點。國企股(H股)跌43.01點或0.63%，為6814.47點。

中國七月的工業增加值、零售銷售，及固定資產投資，表現全數不如預期。此外銀行新增貸款的數據也不如預期。中國人行周一同時宣布，下調兩項關鍵貸款利率，以刺激需求。

市場認為，人行降息有助中國股市特別是滬深300保持穩定。周一人民幣和債券殖利率走跌，內地股市互見漲跌，藍籌指數下跌0.13%。

科技指數跌0.96%，華虹半導體跌3.6%，騰訊跌1.25%。

航運股走低。東方海外國際跌14.7%，報226港元，為表現最差藍籌股。

內地物業管理股也走弱。碧桂園服務跌4.9%，佳兆業服務跌5.9%。

海底撈漲7.99%，報17.3港元。該餐飲公司公布，預計上半年將出現淨虧損2.25億至2.97億人民幣。

中芯大跌6.1%，報16.04港元。富瑞下調中芯今明年營收預期，認為地緣政治限制了該公司估值，目標價由27.89港元下調為25.28港元，維持買進評級。