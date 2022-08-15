離台路線與裴洛西大不同？美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基昨(14日)率領兩黨議員抵台參訪，今(15)日下午離台繼續在印太區域的訪問。值得一提的是，此次美國國會議員專機離台後走南海路線，不同於之前美國眾議院議長裴洛西來台特地避開南海路線，顯見敏感度大不相同。

馬基此次率領的訪問團成員包括聯邦眾議員加勒曼帝、魯文索、貝耶及羅德薇等人，共5位跨黨派國會議員，橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。馬基在抵台後，今天凌晨在推特貼出外交部發布訪團來台的新聞，並表示，他正與跨黨派國會代表團一同前往台灣訪問，重申美國對台灣的支持，並呼籲維持台灣海峽的穩定與和平。

此次美國國會議員專機(紅色飛機)離台後走南海路線，不同於之前裴洛西來台特地避開南海路線。（圖／取自網路）

裴洛西專機月初訪台時，從馬來西亞起飛後先往東飛，繞經菲律賓東邊來台，刻意避開敏感的南海航線。馬基一行人此次從美國來台，先是行經東海，離台後再行經南海，作風不像上次裴洛西來台這麼低調。美國國會議員接力訪台，繼日前裴洛西離台後中共展開軍演，昨天與今天中共分別宣布要在渤海與台海周邊海域進行軍事演習。

外交部常務次長俞大㵢(右)14日晚間迎接訪台的美國參議員馬基(左)。（外交部提供）

馬基今早發推文表示，此行在重申美國對台灣的支持，並呼籲維持台灣海峽的穩定與和平。民進黨前立委林濁水認為，當中國大陸要把軍演和機艦穿越中線常態化時，必然性使美國會議員訪台和航母巡戈也常態化，而台灣附近海域也進一步國際化了。