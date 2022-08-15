謝孟其推出台語單曲〈巷仔口〉送給外公。（時大音樂提供）

創作歌手謝孟其的首支台語單曲〈巷仔口〉，是寫給外公的一首祖孫情溫馨之作；從小品學兼優的他，高中起就對音樂有濃厚興趣並接觸創作，自台大化工系畢業後，一舉考上台大醫學工程研究所的生醫材料組，學歷傲人，但出社會後他發現還是愛音樂，於是放棄生技公司高薪，毅然投入唱片圈，在時大音樂由製作助理幹起，雖然起薪有差異，他仍甘之如飴。

他因熱愛創作，總是在公司、錄音室待到半夜，一次冬夜他下班回到家泡澡，正起身無預警一陣暈眩，沒想到醒來後發現自己裸身倒在浴缸外，腦袋還在天旋地轉，感覺門牙好像「出事」了，且眼前看到地上一灘血，「原來我洗澡洗到暈倒！地上都是我流的血」，他冷靜地一邊擦去滿臉鮮血，一邊咬住衛生紙止血，還邊吹頭髮、刮鬍子，忍著痛不忘打電話告知父母和朋友，隨後才叫Uber直驅北醫急診。

有趣的是，他原本就對自己門牙不是很滿意，「我的門牙有點像兔寶寶，都是往外歪的」，他之前為牙齒矯正詢價，得知要10幾萬，結果因為正臉朝地的意外，門牙撞地球，把右邊門牙撞正、左邊門牙撞裂到搖搖欲墜，尤其是原本凸凸的右側門牙被撞進去，竟意外「撞正」了，連牙醫都嘖嘖稱奇，左側則因幾乎斷裂，而在牙醫悉心的處理和治療下，利用僅存的牙根裝上嶄新的瓷牙，連樣貌都看起來更帥氣，他笑說：「真的是打落門牙和血吞，但把門牙撞正，真的是因禍得福。」