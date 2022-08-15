民進黨桃園市長前參選人林智堅涉論文抄襲，其台大國發所的碩士學位已遭建議撤銷，台大學生會與研究生協會也於13日晚間表示，絕對無法接受任何形式的抄襲和剽竊行為，同時強調當研究生被認定抄襲、學位遭撤銷後，在台大既有規範下，指導教授無須直接負起任何責任，尊重學倫會運作及當事人可採取行政救濟程序。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日就表示「陳明通絕對不會下台」，引發討論。

台大學生會與研究生協會表示，就台灣情況而言，碩士階段的論文寫作多半仍跟隨指導老師腳步，或以研究室既有計畫作為畢業論文。因此，在文獻回顧、研究方法甚至分析資料等層面，指導教授的角色顯得格外重要。事實上，指導教授原本就負有監督、引導學生研究、完成學位論文的責任。然而當研究生被認定抄襲、學位遭撤銷後，在台大既有規範下，指導教授無須直接負起任何責任。

對此，吳子嘉14日就在網路節目《董事長開講》中提及，林智堅的指導教授、國安局長陳明通「絕對不會下台，因為台大學生會講很清楚，不處罰教授」，吳子嘉也坦言，在不處罰教授的情況之下，陳明通頂多任期到了，台大就會停止聘任，「台大不處分他，他當然不會下台了」，吳子嘉更說「現在在政黨對峙的情況之下，只有立場，沒有是非，所以陳明通會被民進黨層層保護，這個官當的沒完沒了」。