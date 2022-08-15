在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台不到2周，美國民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）14日晚間也率領另一國會代表團訪問台灣。

美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）昨（14）日率領參眾議員等一共5人抵達台灣訪問，美國兩岸事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）透露，預計8月底前還有另一團國會代表團將訪問台灣。另外華府智庫專家警告，目前美國與中國大陸正處於「危險的碰撞過程中」。

美國民主黨籍聯邦參議員馬基昨日晚間率領包括眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）、以及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）等民主、共和兩黨眾議員抵台，這是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初率團來台後，2周內又一美國國會代表團訪台。

《紐約時報》（New York Times）報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀表示，馬基等人此行顯然是幾個月前就規劃好了，她說許多國會議員都希望訪台，以展現美國的支持，她也透露，預計另一批國會代表團也將在月底前訪問台灣。

報導指出，此次代表團中的民主黨眾議員加勒曼帝是眾議院軍事委員會戰備小組委員會（House Armed Services Subcommittee on Readiness）主席，戰備小組委員會直接參與五角大廈對台軍事需求的支出。

針對馬基率團訪台，大陸解放軍東部戰區今（15）日下午宣布繼續在台灣周遭軍演。

事實上稍早專家就分析，在裴洛西訪台後，另一批美國國會議員在這麼短的時間內接力來台，可能會引發北京強烈反應，甚至進行更多軍演。例如喬治城大學（Georgetown University）國際關係教授凱強（Charles Kupchan）就預期，北京會採取如同對待裴洛西的方式表達不滿，「對峙就是這樣建立的。」

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）的中國軍事專家高德斯坦（Lyle Goldstein）表示，有鑑於北京對裴洛西訪台的強烈回應，目前台海局勢仍「極其不穩定」，他認為代表團的來訪可能會推動過去5年所見的升級循環，「美國和中國現在正處於危險的碰撞過程中。」