台中葳格太陽於15日正式宣布後衛「大餅」李秉鴻離隊，雖然他跟球團仍有兩年合約，經過雙方溝通討論後，最終球團尊重球員意願，提前結束雙方合約關係，新賽季李秉鴻正式接掌台灣師大男籃兵符，協助大學籃壇培育更多潛力人才。

李秉鴻學生時期畢業於新榮高中、國立台灣師範大學，生涯效力台啤、達欣、金酒、寶島夢想家、富邦勇士與九太科技，上個賽季則是選擇加盟台中葳格太陽。以「拚命三郎、防守大鎖」著稱的李秉鴻，秉持著努力不懈的奮戰精神，留下例行賽出賽28場的紀錄，與隊友們攜手闖進了冠軍戰。

職業生涯9年，效力多支球隊，也造就了李秉鴻對於新環境更好的適應力，如今轉戰大學籃壇執教，也是教練生涯全新的開始，談到自己的生涯規劃，「其實去年就曾收到台灣師大面試邀請，但在與球團討論後，我就決定專注於場上，打完第一季，原本以為機會不等人，當球季即將結束時，又再次收到台灣師大的邀請，於是我開始認真思考當教練的可能。」

對於太陽新生代後衛丁聖儒，李秉鴻也給予肯定，「考量到球隊在丁聖儒已經能夠獨當一面扛起控球的重任，更不用說休賽季會進來的新秀、即戰力、甚至是洋將，再加上我的年紀，我覺得換個角色繼續在籃壇打拼、幫助球隊，或許這對我和球團來說是個對雙方都好的選擇。所以在跟球團溝通後，也願意讓我去嘗試。」對於即將開始的教練生涯，大餅表示，「當然這對我來說確實是個未知挑戰，既然機會來了，就順其自然，去闖一闖也好。」

李秉鴻已於1日正式就任台灣師大教練，「感謝太陽球團對於我個人生涯規劃的成全，在轉換角色後，面對未來的教練生涯我會更加努力，培育更多潛力的人才，替台灣籃壇做出貢獻。」