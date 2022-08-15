有些人把愛情看得很重，一談感情就把心思全都放在另一半身上，在旁人眼中彷彿變了一個人。搜狐號《星座不求人》指出，處女座、水瓶座、雙魚座的女生單身越久反而運氣越好，尤其雙魚女一談感情就變戀愛腦，跟過去單身的樣子簡直判若兩人。

▍處女座

處女座的女生對任何事的要求都非常高、非常挑剔，一旦她們談了感情，不僅要注意自己的事情，還要關注另一半的生活，有再多的精力都不夠用，就連旁人看了也為她們操心，反觀單身的她們，只要專心做自己想做的事就好，如此一來不論事業還是生活，都會越來越順利。

▍水瓶座

水瓶座的女生個性灑脫、無憂無慮，想做什麼就做什麼，不會考慮太多，不過她們一旦陷入感情中，心情就會大受影響，特別是和另一半發生矛盾、爭執時，她們根本無心做任何事，損失相當慘重，有了愛情的她們，似乎沒有過得比較快樂，還不如單身來得開心、好運。

▍雙魚座

雙魚座的女生一談感情就變戀愛腦，明明平時特別機靈，沒想到一碰到愛情就智商下線，不僅在判斷任何事上會出現偏差，就連看待自己的另一半都會套上一層濾鏡，身邊好友說什麼都聽不進去，跟過去單身的樣子簡直判若兩人，反觀單身的她們，還能以相對理性的腦袋判斷任何事，要運氣不好都難。