31歲女星陳子玄出道多年拍過眾多八點檔，加上長相精緻、身材惹火，被封「本土劇女神」。近日她在社群平台分享一張「老年照」，一夕之間從女神變奶奶，引起關注。

陳子玄最近在限時動態曬出一張扮老的照片，畫面中，她頂著灰白色的短捲髮，化著老妝，漂亮的臉蛋多了好幾條細紋，連嘴唇都佈滿乾紋，此外，陳子玄還戴著老花眼鏡，視覺年齡瞬間變成65歲以上，一時之間有點認不出。

事實上，陳子玄卸掉老妝的模樣，可說是美豔動人，近日她在社群平台曝光多張工作照，換上黑色挖空細肩帶洋裝的身材曲線，前凸後翹又有細腿，給足網友滿滿的福利；另一張照片，她換上藍色深U貼身洋裝，豐滿上圍一覽無遺，且還有令人稱羨的ㄦ字腰。

陳子玄出道超過10年，曾拍過《戲說台灣》系列、《世間情》、《甘味人生》、《天之驕女》等，2015年她和大14歲演員老公陳建隆結婚，育有一名寶貝兒子，但2019年簽字離婚；恢單後陳子玄越活越漂亮，把外型保養在最佳的狀態，根本看不出生過小孩，事業方面，她的各式廣告代言接到手軟，還自創網購社團、飾品品牌，口袋賺滿滿。