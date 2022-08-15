為了達成全球2050淨零碳排目標，樺漢集團攜手英威康合資成立「樺康智雲」，打造全方位智慧建築雲平台，開創ESG元宇宙市場，整合樺漢AIoT地端設備與樺康智慧建築平台，軟硬整合，為既有建物之電力、照明、空調水資源等，進行可視化管理，再將獲取數據透過Google Cloud AI演算法預測能源支出，提供碳盤查計算及優化建議，以達到節能最佳化。

據了解，目前已協助新北市政府、台中市政府完成智慧建築整合暨能源管理系統建置，台北市市政大樓中控防護系統整合、雲林第二監獄智慧建築系統導入。

樺康智雲團隊首創3D虛實數位雙生模式，將智慧建築系統導入全3D虛擬圖像，使用者於操作過程中藉由圖像模擬環境實況及設備運行狀態，透過可視化圖表呈現電力、燃油、水資源等能源使用狀態，將取得數據導入樺康智能雲平台後，經Google Cloud AI、ML大數據分析提供優化建議策略，管理者只需透過中控螢幕即可檢視耗能行為，並依照建議調整能源配置。

此外，樺康智雲具建築及系統整合跨領域專業團隊，可達成「既有建築智慧化」，不限品牌且不需更換原有設備亦可完成系統整合，能為業主進行結構診斷、作業環境規劃、設備建置與評估，並協助業主順利取得智慧建築標章。

樺漢集團董事長朱復銓表示，IoT轉變到AIoT，必須要導入AI人工智慧系統，藉以收集、分析數據，並從數據中獲取知識和效率，樺漢第四大事業體－雲地整合事業已率先布局工業與淨零元宇宙，攜手子公司樺康智雲，軟硬體技術與Google Cloud進行雲地整合，鎖定全球各產業企業，推出包括智慧建築、智慧雲平台等「節能減耗、淨零減碳」，企業僅需一鍵快速查詢其公司的： (1)年度碳排量，並運用「雲化ESG賦能科技」解決方案滿足企業客戶在、(2)淨零路徑目標、(3)能耗監控、(4)減碳續效及ISO14064、ISO14067及ISO50001全球認證等管理面及廠務面的各項需求，以達節能、節碳稅或費用與綠色轉型升級競爭力，滿足客戶有機會在2030年減少30％～50％的碳排。

樺康智雲董事長林建志表示，ESG包含環境保護、社會責任和公司治理，是衡量企業永續經營的三大方向，希望能運用創新科技引導產業轉型，深化碳足跡管理的開發，並持續優化系統整合服務，讓能源使用精準化，打造永續、節能的智慧城市。