在電競獨霸一方的品牌廠微星（2377），持續整合軟硬實力、在電競PC產品線提升附加價值之際，亦加速擴展創作者系列及商務系列產品線，放大產品觸及客群、爭取商機，同時因應不同類型產業需求，整合PC軟硬體應用，提供各種解決方案，搶進商用市場。

其中商務系列的「AIO一體成型」PC，主打輕薄及不閃頻／減藍光／防眩光的護眼訴求，並搭載10點觸控功能，提供國內多家知名醫療院所與餐飲業者使用於醫療推車、POS機等設備。

Modern AIO系列強調在系統無啟動下，可當成延伸的外接螢幕使用。新款的PRO AP242／272系列AIO，並皆內崁Full HD視訊鏡頭（含視訊鏡頭蓋）、搭載Windows Hello，同時設置有HDMI和DP連接埠。另進一步提升的Less Blue Light PRO（減藍光PRO技術），在護眼之際、螢幕畫面顏色也不會偏黃，方便企業用戶提升工作效率使用。

至於掌上型Cubi系列桌機，與輕薄PRO DP系列桌機，則被廣泛用於企業採購，具TPM加密、輕薄不占空間與方便攜帶的特性，甚至可化身為大容量隨身硬碟使用。

Modern顯示器配置了人體工學支架，能在商務上延伸更多元的使用模式，除了一般顯示器常見的上下／左右／傾斜角度調整外，還能垂直90度以直立方式使用，方便程式撰寫、音效剪輯醫療輔助螢幕或作為桌上型電子看板。搭配KVM切換功能還能利用一套鍵鼠控制所有設備，進一步提升生產力。

Modern顯示器亦支援標準VESA，讓用戶能將顯示器壁掛於牆面使用，或搭配微星掌上型Cubi系列桌機懸掛於顯示器後方，立即變身一台AIO一體成型電腦。

因應返校季，微星也啟動教職師生教育方案，9月30日前於官方商城活動網頁（https://tw-store.msi.com/pages/education）登錄上傳本人有效學生證、最近期的錄取通知書或教職員證，審核成功即可換得【教育專屬折扣碼】，享購物最高93折優惠。