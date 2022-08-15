新竹市前市長林智堅因為論文門退出選戰，民進黨改由立委鄭運鵬接棒投入桃園市長選舉。不過網友們回憶起，去年3月桃園市長鄭文燦被一眾正妹啦啦隊員舉起時，鄭運鵬曾在臉書發文感嘆，「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」當時的貼文因此湧入大量網友朝聖。

去年桃園市長鄭文燦在樂天桃猿主場看球時，曾被9名啦啦隊員舉起開跳「黑人抬棺」舞，當時被正妹團圍繞的鄭文燦開心舉起雙手歡呼，讓鄭運鵬笑說「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」引發熱議。

如今許多網友紛紛回顧該則貼文在底下留言，「原來想了1年半」、「難怪秒答應『責任來了就扛』，原來是希望被妹子們扛啊…」、「原來是為了這個」、「這個局佈的好深啊！鋼彈阿宅」、「這種候選人，還沒選就在看女色」。

針對有人認為他為此主動爭取桃園市長參選提名，鄭運鵬昨（14）日也在臉書回應4點，一、「當時哪來的黨內初選啊」；二、鄭文燦因此減肥創下72公斤的最佳成績，不過最近似乎又增胖許多；三、黨內提名過程自己沒有主動爭取過，且他的頸椎動過人工椎間盤手術，「根本不能和樂天女孩們這樣慶祝勝利！」四、以上說明，要進行鄭運鵬臉書補完計劃，請衝擊宅力，不要勉強歪樓。