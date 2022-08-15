遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(15)日搶先預告，8月20日至9月4日推出玩家期待已久的《Re:從零開始的異世界生活》合作活動，活動期間限定舉辦【降臨討伐戰 異界流離譚】及【新角色精選轉蛋】，讓玩家們收集全新限定角色外，並同步舉辦【合作舉辦紀念活動】及發放【合作舉辦紀念禮物】，合計共最高可獲得3,750個星導石與10連抽轉蛋券，與玩家一同齊歡！

《彈射世界》合作期間 限定開放「降臨討伐戰 異界流離譚」與全新角色成為夥伴！

《彈射世界》於8月20日中午12:00至9月3日晚上20:59開放【降臨討伐戰 異界流離譚】，活動中將出現火屬性「比翼的使魔」，想要完成討伐的玩家們，趕緊培育水屬性的角色吧！此外，除了可閱讀「Re:從零開始的異世界生活」角色登場的限定劇情，並參加活動通過關卡，即可獲得限定★4限定角色「菜月昴」。

《彈射世界》合作期間，開放【降臨討伐戰 異界流離譚】限定活動

《彈射世界》舉辦「合作舉辦紀念活動」 750星導石、10連抽轉蛋券豐富獎勵！

歡慶《彈射世界》與《Re:從零開始的異世界生活》合作，官方推出一系列【合作紀念活動】，於8月20日上午05:00至9月4日上午04:59推出【登入獎勵活動】，每日可獲得星導石50個，最高可獲得星導石750個。

《彈射世界》合作舉辦紀念活動

【限定活動挑戰】共分為兩梯次，分別為8月20日中午12:00至9月3日晚上20:59與8月26日中午12:00至9月3日晚上20:59，完成挑戰後可獲得限定體力回復藥、與各種元素獎勵外，全部兩梯次挑戰完成者，可獲得「10連抽轉蛋券」，並有機會獲得《Re:從零開始的異世界生活》全新角色。

官方為了紀念動畫《Re:從零開始的異世界生活》的合作，將於8月20日中午12:00推出【合作舉辦紀念禮物】贈送3000個星導石，與玩家們一同享樂。

《彈射世界》推出紀念禮物

《Re:從零開始的異世界生活》合作限定新角色轉蛋 正式登場！

官方於8月20日中午12:00至9月4日中午11:59推出《Re:從零開始的異世界生活》合作【新角色精選轉蛋】，其中限定★5「愛蜜莉雅」、「雷姆」、限定★4「拉姆」機率上升中！

《彈射世界》限定角色轉蛋

※ 限定★5心地善良的半妖精「愛蜜莉雅」

擁有一頭美麗銀髮的半妖精少女。個性溫柔，無法放著有難的人不管。她拯救了剛轉移到露格尼卡王國不久的昴，並以此為契機，逐漸和他產生了深厚的情誼。CV:高橋李依

《彈射世界》限定角色愛蜜莉雅

※ 限定★5萬能侍奉的妹妹女僕「雷姆」

和雙胞胎姊姊拉姆一同在露格尼卡王國以女僕身分工作的少女。擁有鬼族的力量，其惹人憐愛的外表背後，具有令人難以想像的傲人戰鬥力。仰慕著昴，一切的行動都以他為優先。CV:水瀬いのり

《彈射世界》限定角色雷姆

※ 限定★4笨拙毒舌的姊姊女僕「拉姆」

和雙胞胎妹妹雷姆一同在露格尼卡王國以女僕身分工作的少女。曾經擁有強大的力量，可是卻因為鬼族的角折斷，而失去了力量。其毒舌且桀傲不遜的態度相當引人注目，但內心善良且擅於照顧人。CV:村川梨衣