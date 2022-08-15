伺服器機殼大廠勤誠(8210)今舉行法說會，勤誠總經理陳亞男表示，上半年因大陸封城，使勤誠面臨相當大的考驗，但沒想到在同仁努力下，勤誠上半年營收48.7億元，創39年來同期歷史新高，非常感謝經營團隊，勤誠上半年打了一次漂亮的仗。展望第三季，目前訂單都在手，將逐步成長，沒有看到Slow down，而4Q方面，雖然因通膨因素，客戶對消費信心有疑慮，但在伺服器和Hipper skill方面沒看到衰退跡象。

陳亞男也強調，目前勤誠的獲利動能仍相當強勁，包括去年開發的新產品以及明年嘉義廠將有3大產品線，目前仍處新產品導入（ New Product Introduction，NPI）階段，包括Intel、AMD、ARM等解決方案等。下半年勤誠將致力於獲利的進一步回升。今年上半年嘉義廠小兵立大功，補足了在大陸因封城約1.2個月無法復工的產能，但嘉義廠明年才是勤誠真正的戰場，有3個JDM和OEM的案子正在如火如荼的進行。

勤誠第二季營收以27.8億元，季增逾33%，年增19%，毛利率19.27%，為去年第四季以17.02%觸底後連兩季回升，營業利益2.99億元，為8季新高，季增95.4%，年增17.8%，稅後盈餘2.77億元，季增逾倍，年增55.6%，EPS 2.31元。累計上半年營收為48.7億元，年增逾17%，稅後盈餘4億元，年增達32.8%，EPS 3.36元。第二季底，勤誠ROE為19%，ROA為7%。

勤誠第二季存貨為27億元，年增50%，應收帳款周轉天數為99天，存貨周轉天數118天。勤誠指出，以產品組合來看，上半年伺服器/存儲機殼產品佔整體營收比重99%，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，超過60%營收來自大型資料中心。以出貨區域來分，美國市場佔比達42%，中國市場佔比為32%，歐洲地區佔比4%，其它地區則佔22%。

勤誠目前除了在嘉義建立新廠，也正評估2-3年至美國當地設廠，目前仍在與供應商協調，並看好前往美國設廠的舉動，不僅可就近服務北美客戶，對自有品牌推廣也有所助益，更符合未來系統商前進美國的趨勢。