高雄在地台菜餐廳「老新台菜」，研發改良西班牙發跡的超高人氣巴斯克乳酪蛋糕，搶攻年輕族群。（柯宗緯翻攝）

「老新台菜」攜手超人氣畫家「ericoco」合作，推出中秋禮盒，外型如月色般的禮盒搭配粉色澎澎玉兔造型，包裝外型相當新穎可愛，跳脫出以往中秋禮盒的厚重感，再加上烘烤得焦香金黃、融入獨家草本風味的巴斯克乳酪，令人耳目一新。

高雄在地台菜餐廳「老新台菜」，研發改良西班牙發跡的超高人氣巴斯克乳酪蛋糕，搶攻年輕族群，也創造出台菜品牌的創新可能。業者指出， 經過甜點師傅無數次嘗試，將原料調配出最完美比例；烤製過程不加任何一滴水，將表皮烤至焦香金黃，讓各個精選原料發揮出最原味天然的風味，每一口都絲滑綿密、香醇濃郁。

另外，採用自然農法的台灣綜合草本植物：魚腥草、咸豐草、薄荷、甘草帶入清香，再加入嚴選台灣57號地瓜，融合頂級法國kiri奶油乳酪和愛樂薇鮮奶油的綿密口感，意想不到的味蕾新感受，「好吃到和玉兔嫦娥一起飛上月球」。業者表示，即日起至8／22開放預購，享早鳥優惠990元、6吋（原價1280元）。