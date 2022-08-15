范逸臣等歌手為公益獻聲。（杰思國際娛樂提供）

林曉培為公益獻聲。（杰思國際娛樂提供）

「善愛嘉年華公益活動」13、14日在南港展覽館舉辦，邀請F.I.R、范逸臣、林曉培領軍眾年輕歌手，包括閻奕格、周定緯、潘裕文、楊子璞、文慧如、魏妙如、莫凡新、郭家瑋共11組歌手擔任愛心大使無酬獻唱，且為了號召更多人致力於親子間傳遞愛的能量所推動「357擁抱心活動」、與家人『持續3周、傾聽5分鐘、擁抱7秒鐘』，主辦單位更邀請陳建寧製作公益主題曲〈All About Love〉，在此次公益演唱會上，F.I.R與新人莫凡新一同合唱這首溫暖單曲。

擁有2個寶貝女兒的阿沁在活動上分享親子互動，自稱「抱女兒魔人」的他，平常跟女兒最常傳達情感的方式就是「擁抱」，阿沁笑說：「基本上每天都會擁抱，跟女兒睡覺前他們都要抱抱、早上起來也要抱抱、到學校離開時候也要抱一下、然後下課去接他們也要抱一下，每天至少抱4到5次，這已經是變成日常的基本活動。」注重小孩生活禮儀的他對於「誠實」這件事非常看重，也很注意小孩的習慣養成，反倒對於小孩子成績不在意，「我從不看他們的成績單，只要他們按時把功課做完，分數高低不是重點。」

阿沁自招是「女兒奴」，舉凡接送、看作業、玩耍等，只要有時間就是盡量陪女兒，更自曝最常幫女兒做的事就是「當念故事的人」，自認「說書」功力不錯的他因為說故事生動有趣再加上常脫稿演出，讓女兒最愛黏著他聽他講故事，他笑說：「其實是發揮想像力瞎掰，比如說角落生物、外星人、三國時代的故事我都會講成穿越劇，讓她們覺得很有趣。」提及今年父親節，2位貼心女兒齊心協力做了卡片及手工小氣球送阿沁，他驚喜之餘更感動到紅眼眶，開心笑說：「女兒就是貼心。」

此外，林曉培、范逸臣也為「善愛嘉年華」公益演唱會化身為親子暖心傳愛哥哥姐姐各自獻唱經典單曲，讓這場溫暖演唱會宛如大型KTV合唱；活動上，林曉培引領新住民孩子唱出為愛而飄洋過海來臺灣的母親們心境，過程中更與許多新住民媽媽和小孩台上溫暖互動，與孩子們一起唸出給媽媽的卡片。范逸臣則透露自己成長的過程中，最常與爸媽做「親密」互動就是「烤肉」，他笑說：「原住民都喜歡聚再一起烤肉聊天小酌傳遞對彼此的關心，藉由這種互動來傾聽對方心事。」笑說自己從小到大都是用「烤肉」串起親情。