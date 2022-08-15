HP旗下知名電競周邊產品領導品牌HyperX ，今日宣布世界百大知名 DJ、唱片製作人和詞曲作家Zedd 出任HyperX品牌大使。作為Zedd的官方指定合作夥伴，HyperX將提供備受實況主、專業玩家及眾多熱愛遊戲玩家肯定的高品質電競耳機和麥克風供Zedd使用，Zedd後續也將參與HyperX原創產品的設計及推廣，其中包含客製化的限量版耳機及其他周邊商品。HyperX與Zedd的合作將獻給玩家及樂迷們更多獨家的內容及活動，共同碰撞出音樂和遊戲間的無限可能。

身為世界百大知名DJ的Zedd私下其實是個遊戲狂熱者，秉持著長年對於遊戲的熱情，讓他無論是巡迴演出或在音樂工作室中都享受且沉浸於多款遊戲大作之中。

Zedd表示：「我和HyperX的緣分始於幾年前一次透過Twitter的聯繫，多年來他們持續關注且支持著我對遊戲的熱情，令我印象深刻。HyperX多樣的產品在我的遊戲生活中是不可或缺的一塊，我已經迫不及待想開始我們的合作，這對我來說將會是個和過往合作很不同且深刻的合作體驗。」

為使每個玩家都能更輕鬆地融入遊戲世界，HyperX從2002年開始持續為不同程度、類型的玩家推出能針對電腦、家用主機或手機等多平台使用的遊戲周邊產品。除了提供多樣性的產品滿足玩家們的需求外，HyperX多年來也攜手橫跨文化、娛樂及運動界的名人擔任品牌大使，以創新為合作基礎，共同將以往較小眾的遊戲文化介紹給不同領域的消費者認識，而現今遊戲也成為流行的大眾消遣娛樂。

HyperX表示：「HyperX最初即是因應玩家需求而誕生，過去的二十年間，與蓬勃發展的遊戲生態圈一同成長，如今已成為定義全新生活風格的電競品牌。令人驚艷的才子Zedd除了在音樂領域的貢獻，對遊戲的熱情大眾更有目共睹，我們非常期待透過音樂與遊戲創造出真實的連結，將兩個世更加緊密地聯繫在一起。」

HyperX至今已簽下超過25位來自不同國家、不同領域的品牌大使，包括傳奇格鬥電競選手Daigo、Bonchan、NBA 球星Gordon Hayward 與Aerial Powers、美式足球員JuJu Smith-Schuster、網球運動員 Daniil Medvedev、知名遊戲實況主Pokimane、Valkyrae及知名網紅Bella Poarch等名人。