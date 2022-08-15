台北市政府日前硬辦雙城論壇，不理北市議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支預算」，各黨派議員決議要求台北市長柯文哲自行埋單95萬元開銷，台北市議員梁文傑15日問柯如何核銷雙城論壇開銷，柯文哲反嗆，他不受意識形態影響，會做該做的事。

梁文傑表示，柯先前堅持辦雙城論壇，當時辯說共機擾台定義，但雙城論壇當天，致詞明確講到共機擾台，專訪也說跟上海市長談到共機擾台，代表你一直都清楚狀況，議會也做出「共機擾台不得舉辦」決議柯市府仍硬要辦，是想讓全台民眾認為，越過海峽中線不算擾台？

柯文哲先反問「你真的要討論這件事情嗎？」接著痛批，如果蔡英文總統宣布她無能、沒辦法處理共機擾台、無法保衛台灣，那就這樣吧，柯也強調，美蘇在冷戰最激烈的時候還是有熱線，「我做自己該做的事情」。

梁文傑表示，重點在議會第一次決議就告知，若共機擾台就不准辦，第二次決議告知這筆預算不得動支跟核銷，如今主計處送文去中央詢問是否可核銷及動支，若中央告知由北市府及北市議會自行決定，那要怎麼處理？

梁文傑強調，最近聽到有人跟廠商說不要請款，否則會影響之後在市政府標案，有很多公務機關有這種陋習，要廠商不要請款，下次拿別的案子補給廠商，猜市府未來會往這方向走，這件事他會盯住，一定要有人出這筆錢，但不能是以這方式。

柯文哲表示，直接告訴你，他會做該做的事，不受意識形態影響。主計處則表示，要等行政院主計總處行文出來，再配合辦理，也會積極溝通說明。