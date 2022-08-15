台北市議員鍾佩玲日前前往北藝考察時發現，當其他議員坐下時，她自己也無法通行。（鍾佩玲辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府斥資67億打造號稱國際級台北表演藝術中心，但從試營運期間就有不少問題爆出，包括北藝座椅前後排間距過窄等。市議員鍾佩玲發現，大劇場座椅間淨寬度僅27公分，違反建築技術規45公分規定，有逃生疏散疑慮，要求廢止使用執照。建管處坦言，確實有違規，建築師簽證不實將懲處。

北藝在試營運期間除被揪出座椅破損、座椅排距過窄、座位高低差影響視線、無障礙廁所設置等問題。鍾佩玲15日於議會工務部門質詢座椅間距問題，有網友質疑自己坐下來之後，距離前面的座椅僅有一個拳頭多一點的距離，前陣子前往北藝考察時，當其他議員坐下時她本人也根本無法通行。

鍾佩玲說，按照建築技術規則第124-1規定，橫排席間扣除座椅淨寬度至少45公分，但北藝椅子放下後，與前排寬度僅有27公分，縱使大劇場地上4層申請免適用建築技術規則第124-1條，但大劇場有1到6樓，剩下的5、6樓淨寬違反建築技術規則，質疑北藝使照應廢止，而北藝又該如何營運下去。

建管處長劉美秀坦言，5、6樓不符合建築技術規則，屬於建築師簽證不實項目，會就建築師簽證不實進行後續懲處。至於使照部分，因為部分符合、部分不符合，有關座位部分不是使用執照必看的項目，將與文化局討論如何處理。

鍾佩玲質疑，建管處想方設法幫文化局圓不合規的部分，違法就是違法，必須要解決，即便沒有人坐在上面，座椅放下來也不是通行無阻，「不會卡卡的嗎？」劉美秀坦承，會卡卡的；消防局科長也同意會確實會影響進出，「寬一點有利於通行。」

鍾佩玲又指，防災疏散審查模擬中，規定座位區步行速度必須在1分鐘30公尺，但座椅只剩下27公分空間，劇場塞了1500人，此情況可達到標準？她強調，雖有通過審查模擬，但她要求建管處、消防局、文化局在議場上回答，官員集體沉默後，劉美秀才回應，「如果是在全滿的狀況下比較困難，如果在比較空的話還有辦法」。

鍾佩玲炮轟，人命還要看當天劇場多人多不多，攸關市民的安全難道可以從寬認定嗎？劉美秀答稱「確實是不行」。鍾呼籲，牽涉到生命、救災疏散絕不能從寬認定，5、6樓建築師審查不實，北藝出事後責任要找誰來擔，不希望輕輕放下，不應棄市民安全於不顧，並要求三首長會議優先討論。劉美秀允諾將與文化局討論。