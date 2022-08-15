蔡英文總統今天接見美國國會議員訪問團表示，前陣子，中國在臺灣周邊海域進行長時間的軍演嚴重干擾區域的穩定和平，希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域繁榮及穩定，並盼未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），創造更多利基。臺灣在半導體產業有長期的發展累積，我們也樂意積極在美國投資布局。

蔡英文總統今天接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團，首先歡迎在現在這樣的關鍵時刻不遠千里來訪，用行動表達對臺灣的友誼，她代表所有臺灣人民表達歡迎以及感謝。

她說，馬基從1976年起擔任美國國會議員至今。1979年，曾經在美國國會參與《臺灣關係法》的審議，並且投票支持，這是促進臺美關係發展的重要歷程。馬基自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來，對臺灣的支持更是不餘遺力。去年疫情期間，也積極協助臺灣取得疫苗，對於這種堅定支持臺灣的情誼，她要致上最深的感謝。

蔡英文提到，今年，俄羅斯入侵烏克蘭，已經凸顯威權國家對世界秩序帶來威脅；前一陣子，中國在臺灣周邊海域進行長時間的軍演，也嚴重干擾區域的穩定和平。我們不但和國際各方盟友密切合作，嚴密掌控周邊所有軍事動態，也持續向國際社會表達，臺灣致力維護臺海穩定現狀的決心。

她認為，臺灣和美國一直是共享民主自由價值的堅定夥伴，我們希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定。面對全球威權主義的擴張，臺灣也希望和共享民主價值的國際友人，深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈。

今年六月底，臺灣和美國舉辦「臺美21世紀貿易倡議」的首場會談。她期待透過這個堅實的平台，繼續深化臺美經貿關係，在共享的價值基礎上，和美國洽簽高標準的貿易協定。她也期盼馬基主席及議員們，對於這項議題，在美國國會給予臺灣更多支持。

臺灣在半導體產業有長期的發展累積，她說，我們也樂意積極在美國投資布局。很高興看到美國跨黨派支持的《晶片法》，已經完成立法，相信會為臺灣的半導體業者，提供更多前往美國投資的誘因。

她希望未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），共同為臺美雙方的相互投資，創造更多利基。最後，也再次感謝訪團來訪，臺灣會和美國共同攜手，堅定捍衛民主自由。