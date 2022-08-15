羽球一姐戴資穎球技精湛，加上謙虛又開朗的性格讓她成為倍受矚目的體育明星，被譽為台灣羽壇的奇蹟，去年在東京奧運上一路過關斬將，最後止步第二名，拿下銀牌，儘管沒有奪冠，但獲得許多民眾的關注與支持，近日戴資穎密集訓練準備飛出國比賽，她曬出崩壞瀏海照，可愛模樣讓粉絲笑翻。

2022年羽球世錦賽將於8月21日在日本東京舉行，台灣的羽球天后戴資穎名列女單第2種子，將會飛去日本比賽，她今（15）日曬出起床時的「失控瀏海」，無奈自嘲：「瀏海這麼飛都是正常發揮！這已經是用梳子壓完」，隨後戴資穎曬出先前的正常髮型照片，表示沒有忘記和粉絲之間的約好瀏海要留長，「我上次真的不小心下手太重，導致長了一個多月了還沒回來」。

戴資穎近日曬出在新加坡和魚尾獅自拍的舊照，預告過幾天就要到日本參加世錦賽，貼文曝光後許多網友紛紛湧入打氣，「比賽加油，健康完賽」、「加油，我們會用盡全力幫妳吶喊」、「小戴在國外也要想起我們的加油聲和告白喔，希望能帶給你力量」。

小戴分享剛起床的「超飛瀏海」。（圖／翻攝自tai_tzuyingIG）

戴資穎在限時動態曬出球館的影片，似乎正為了世錦賽積極訓練中，去年世錦賽戴資穎敗給日本選手山口茜，突破個人八強模咒摘下銀牌，今年賽事能否順利摘金，更往上一步，讓許多體育迷好奇。