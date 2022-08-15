後疫情時代觀光與餐飲需求動能大爆發，「台北國際觀光博覽會」在8月19日至8月22日於世貿一館展開，六大主題展區重磅登場，預料美食餐券區的票券將受到歡迎，和億生活代理引進的香港米其林一星港點品牌「添好運」，在旅展現場限定推出多款套券優惠專案，最高可享77折，現省11,750元。現場同步販售多款人氣熱食港點以及限量星級中秋月餅禮盒，線上旅展同步於hoyiiGO生活購開跑，無法親至旅展消費者亦可於官網商城購買。

添好運在此次旅展中特別推出面額1,000元米其林美饌商品券，每張售價880元即可抵用1,000元消費，添好運全台門市均可使用，平日假日、內用與外帶均適用，惟不得再與其他優惠併用。A.「現省11,750元專案」共有50張1,000元商品券，加送200元抵用券10張+價值750元的好運午茶券5張，售價44,000元。B.「現省4,500元專案」共有20張1,000元商品券，加送200元抵用券3張+價值750元的好運午茶券2張，售價17,600元。C.「現省2,150元專案」共有10張1,000元商品券，加送200元抵用券1張+價值750元的好運午茶券1張，售價8,800元。

添好運特別加送的「好運午茶券」，標榜可滿足民眾相聚品嘗星級港點美食時光，熱銷第一名的酥皮焗叉燒包、晶瑩鮮蝦餃、鮮蝦燒賣皇、添好運流沙包以及楊枝甘露、招牌凍檸茶等都是午茶超人氣選擇。

添好運並推出D.「雙人套餐券」現省3,460元，共有10張原價1,494元雙人套餐券，加送200元抵用券2張，售價11,880元。雙人可同享主食7道+甜點2道+飲料2道。而添好運現場也有E.「面額500元」現省2,000元的商品券可供民眾選擇，20張優惠價9,000元，再送5張200元抵用券。民眾除可親臨旅展現場詢問票券優惠方案，另有旅展現場限時限量加碼贈品，買越多送越多，無法親至旅展消費者亦可於「hoyiiGO生活購」選購，線上旅展於8月19日起旅展期間同步開跑。