財團法人台灣永續能源研究基金會近日假台北世貿一館舉辦「2022台灣永續行動獎」頒獎典禮，中鋼繼去年取得1金1銅之肯定後，今年四項參獎類別共榮獲2金1銀1銅之佳績，並由總經理王錫欽代表接受副總統賴清德頒獎。

中鋼與臨海工業區的石化及化學業者長期推動區域能資源整合，互通蒸汽、氧氣、氮氣及焦爐氣等能源，在空污防制及溫室氣體減量方面成效卓著。為了持續推展低碳轉型工作，中鋼公司攜手石化業啟動「鋼化聯產」計畫，中鋼副產燃氣所純化取出的CO、CO2，將來可替代業者從國外輸入的碳原料，再連結化工廠製程，共同建立起低碳化學品產業鏈，估計至2040年商業應用階段每年可減碳達290萬公噸。「鋼化聯產」為跨產業之新合作模式，不僅有助鋼鐵業與石化業大幅減碳，更能擴大區域能資源整合範疇，成為實踐循環經濟的最佳典範，故於工業、創新基礎建設類別，中鋼公司榮獲金獎殊榮。

為了展現ESG推動成效，中鋼也將碳中和路徑規劃、在地關懷及本土化軌道維修車建構等三項重要成果，提報永續基金會進行環境永續、社會共融及經濟發展類別參獎。中鋼公司呼應全球淨零碳排倡議，成立「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，訂定短、中、長期減碳目標及擘劃碳中和路徑，環境永續類別獲得銀獎；另，中鋼公司以主動負責、多元投入、地方為重及歡喜承擔之理念，攜手學校推廣在地傳統藝術皮影戲，並捐贈防疫物資，協助高雄市邁向永續城市，社會共融類別獲得銅獎；此外，中鋼公司攜手台灣高鐵共同開發國產化電車線維修工程車，不僅建構本土軌道產業鏈，亦為國內綠色交通做出實質貢獻，經濟發展類別獲得金獎。

面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，中鋼致力ESG全面發展，並展現永續經營的決心。展望未來，中鋼公司持續朝環保減碳、社會共榮及打造鋼鐵韌性的全球卓越企業目標努力前行，善盡企業社會責任。