周一為印度獨立紀念日，總理莫迪(Narendra Modi)在演說中表示，印度將努力在25年內躍升為已開發國家行列，總理並將提出支援國內電力生產、國防和數位技術的政策。

莫迪在75分鐘的演講指出，「我們必須在接下來的25年內，在我們的有生之年翻轉印度，轉變為已開發國家」。「這是一項重大的決議，我們必須竭盡所能，盡力達成此一目標」。

印度慶祝從英國殖民地獨立75周年，莫迪也鼓勵年輕人目標要遠大，為國家事業貢獻出自己最好的歲月。

世界銀行目前將印度列為中低收入國家，意指該國人均國民所得約在1086至4355美元之間。如果要擠身為高所得國家，人均所得必須超過1萬3205美元以上。

印度目前為全球第六大經濟體，預計在截至2023年3月的本財年，經濟成長率將在7%，為主要經濟體成長最快速的國家。

許多專家都認為，印度將在2050年成為全球第三大經濟體，僅次於美國和中國；然而人均GDP目前為約2000美元，屆時的水準也可能低於許多先進國家。

印度有14億人口，預計在明年將超越中國，成為全球人口最多的國家。

美國等國家已經將印度視為、未來能挑戰中國在亞洲重大影響力的國家。美國總統拜登(Joe Biden)在周日祝賀了印度國慶日，表示美國和印度是不可或缺的夥伴，兩國將共同努力，在未來幾年因應全球的挑戰。

巴基斯坦也是過去英屬印度的一部分，在同一時間獨立，巴基斯坦則在周日慶祝了獨立紀念日。