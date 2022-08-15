壯圍鄉大福安檢所後方的步砲協同框舍，是大福防禦陣地的核心工事。（吳佩蓉攝）

壯圍鄉大福安檢所後方的步砲協同框舍，是大福防禦陣地的核心工事，頂樓有守望哨。（左為壯圍鄉長沈清山，右為宜蘭縣長林姿妙）（吳佩蓉攝）

編者李國玄指出，大福要塞因未被轟炸過，故為太平洋戰場裡保留最完整的軍事遺構。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府獲文化部補助「蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現計畫」，2018年迄今已完成調查研究、文資修復等，特編撰《曾經烽火–太平洋戰爭下的宜蘭故事》一書，擇於今（15日）太平洋戰爭終戰紀念日舉行新書發表會；縣長林姿妙贈書給予將宜蘭二戰歷史融入課綱的羅東高中師生，期勉該書成為探討在地歷史的活教材。

為帶領大家重回歷史現場，新書發表會移師至壯圍鄉大福安檢所舉行，該所後方的步砲協同框舍，是大福防禦陣地的核心工事，其以地下坑道串連母、子堡的構築型制，是全台僅見的二戰遺跡。該書編者李國玄指出，大福要塞因未被轟炸過，故為太平洋戰場裡保留最完整的軍事遺構。

縣府文化局指出，「蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現計畫」為文化部核定的前瞻計畫，2018年開始執行，全案預計2024年12月完成共21項子計畫，總經費約2.5億元，目前已執行至第2期。

此計畫迄今已完成調查研究、文資修復、教育推廣、成果特展及紀錄片製作，為完整呈現豐富的執行成果，藉此傳達宜蘭在太平洋戰爭最末期具有重要戰略意義，特編撰具知識性及可讀性的科普專書《曾經烽火－太平洋戰爭下的宜蘭故事》。

2018年開始執行計畫時，羅東高中教師們主動參加培訓活動、二戰小旅行的踩點等，將其轉化成教案遂加入108年課綱裡，將課本內跟課外知識結合在一起，執行2至3年，學生已有豐沛的具體成果呈現。

林姿妙表示，這本書留住歷史的軌跡，明知戰爭殘忍，但壯圍鄉海岸線曾為防禦敵軍的堡壘，是非常有歷史文化的，「戰爭烽火連三月、家書抵萬金」，希望台灣可以平安，有國才有家，大家團結合作，一起拚出宜蘭好健康、好安全。

文化局長呂信芳指出，因大福要塞位於海巡署軍事管制區內，不開放一般民眾進入，未來將跟海巡署、相關單位協調溝通，是否能在不影響國安需求狀態下，開放民眾預約進入參觀或其他配套措施。