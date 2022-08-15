民進黨桃園市長參選人鄭運鵬13日和新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦到明倫三聖宮參香，鄭運鵬說，3人鐵三角非常有效率，12日民進黨選對會決定林智堅退選桃園市長、由他接棒後，下午4、5時林智堅已經到競選辦公室，他及鄭文燦隨後就到，團隊與議員們保持士氣，繼續為桃園打下勝仗。對此，前立委郭正亮今（15）日就表示，「林智堅之後絕對不會出現在桃園，他一定是回去新竹幫沈慧虹選舉」，引發討論。

郭正亮今日在中天新聞節目《大新聞大爆卦》中表示，之所以現在林智堅論文案還受到全民關注，是因為「林智堅不道歉，到現在都還沒有認錯，然後蔡英文還加了一句，鄭運鵬去選舉，還要另開戰場」，這讓很多人不能接受，「既然退選了，還不認錯」，郭正亮也強調，完整的危機處理是「第一要先說出真相，再來是要道歉，最後才是善後處理」。

郭正亮也說「林智堅只做了第三個，這難怪讓別人不放過，怎麼可以危機處理只處理第三個，很多人都看不下去」，郭強調，「鄭運鵬挺得太用力了，所以現在也跟著林智堅一樣，為何林智堅還被追著打？感覺不是鄭運鵬在選，因為這件事情沒有結束，沒有告訴人家真相，沒道歉」，郭正亮更指出林智堅的下一步，「他一定是回去新竹幫沈慧虹選舉，林智堅絕對不會出現在桃園，他的能量在新竹，桃園都是鄭文燦在選」。