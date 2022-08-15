美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基今天表示，他正推動跨黨派立法，加強臺海穩定並降低臺海衝突的風險，讓多邊參與者能夠參與臺灣事務及加強臺灣自我防衛的合作。在這個充滿不確定性的時候，我們必須要更加努力確保臺灣的和平及穩定，積極防範任何不必要的衝突，他非常榮幸「跟臺灣站在一起」。

蔡英文總統今天接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團，馬基在致詞時表示，這是他第一次訪問臺灣，深感榮幸。蔡總統是一位具有歷史意義的領導人，臺灣首位女性總統，對於全世界許多女性都是一個非常大的啟發。

他很榮幸能夠跟多位跨黨派眾議員一起訪問臺灣。包括來自加州的加勒曼帝及夫人、來自維吉尼亞州的貝耶及夫人、來自加州的魯文索及夫人、來自美屬薩摩亞的羅德薇及夫婿。馬基的夫人Susan是一名醫生，此行也一起來訪，她對於臺灣的防疫成就感到非常敬佩。

身為參議院亞太小組主席，他說，自己長期以來都非常支持進一步深化臺美關係。他在1979年擔任眾議員時，對《臺灣關係法》投下贊成票，也是當時參與立法的眾多眾議員中，少數還留在國會中服務的。在那一次重要的立法後，40年來，他對臺美關係的支持只有更加堅定。

馬基談到，去年6月時，他在參議院召開首次公聽會，參考美日間成功運作的Mansfield Program，提出「台灣學人法案」立法。透過「台灣學人法案」，可以有立法基礎讓美國的官員在臺灣生活及工作。此外，他也推動跨黨派立法，加強臺海穩定並降低臺海衝突的風險，並讓多邊參與者能夠參與臺灣事務，及加強臺灣自我防衛的合作。

馬基強調，他對臺美之間的緊密關係深信不疑，也相信臺美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長。臺灣是民主、人權及言論自由的重要燈塔。然而為了捍衛這些普世價值，每天都受到威脅。

他說，臺灣在全球防疫上也是一個領袖，此外，在全球的科技及製造業，尤其是半導體產業，臺灣更是領頭羊。當臺灣的專業及領導作為能夠在世界上受到矚目，全世界都能夠因而受益。

馬基指出，全球合作暨訓練架構（GCTF），是一個能夠展現臺灣的人才絕佳的機制，包括公共衛生、能源安全、災害防救、女性賦權等領域。所以，我們必須進一步努力，讓臺灣能夠加入全球性的討論，如何解決許多全球當前的挑戰，包括氣候威脅的議題等。

馬基強調，在這個充滿不確定性的時候，我們必須要更加努力確保臺灣的和平及穩定。我們有一項道德義務，就是要積極防範任何不必要的衝突，而在因應這個最大挑戰的時刻，臺灣也展現了不可置信的自制力及審慎。

他引用美國著名思想家梭羅的說法，「所謂的朋友就是會彼此珍惜彼此的希望及夢想」。接下來，他很期待傾聽蔡總統及許多臺灣的同僚們，有哪些夢想及希望。讓他們知道還能多做些什麼來進一步強化臺美關係及維持臺海的和平穩定。

他說，臺美關係深植在一個很重要的基礎上，也就是我們對於人權價值的承諾。此次的代表團是資深、跨黨派、跨院的訪問團，他非常榮幸能夠在和蔡總統同台站在一起，跟臺灣站在一起。