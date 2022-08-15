總統府提供

蔡英文總統今天出席基礎科學推廣活動，肯定「勵進研究船」作為臺灣最大的科學研究船，負責執行臺灣周遭海域的深海探測以及水下工程作業。每一項任務都展現臺灣的科學研究成果，並宣告，今天「勵進」就要啟航執行任務，為臺灣、為世界的科學研究繼續打拚，「臺灣的基礎科學推廣活動，將正式啟動」。

蔡英文今天下午前往基隆出席「『基礎科學促進永續發展國際年IYBSSD-臺灣系列推廣活動』啟動典禮」時表示，從今年7月到明年6月，是聯合國「基礎科學促進永續發展國際年（IYBSSD）」，上個禮拜，她才來基隆參加雞籠中元祭點燈放彩活動，這個節慶是第一號國家無形文化資產。基隆市府團隊一直很努力，讓更多的國際朋友一起了解和參與。

她說，同樣的，為了讓臺灣的科學研究能量被世界看見，國科會這次響應聯合國，推出了一整年的系列活動。這是展現臺灣對基礎科學研究的重視，也代表我們推動永續發展的決心。

蔡英文指出，過去幾年來，在我們應對氣候變遷、水資源或是疫情等等的挑戰上，基礎科學研究都扮演關鍵的角色。剛剛參與的「台灣地磁量測計畫」，也可以讓研究者了解臺灣地磁變化的狀況，同時掌握臺灣自然生態的發展。

包括現場的同學以及今天8所連線的學校，全國共有44所學校參與這項計畫。她說，未來一年，各個學校收集到的數據，對臺灣的地質研究，甚至農業發展，都能提供幫助。這就是我們的目標，希望推動「全民參與基礎科學」，期待透過各種活動，讓學校師生和社會大眾更加認識基礎科學研究，也為臺灣的永續發展貢獻一份力量。

現場也看到來自阿根廷的祝賀影片。她感謝阿根廷的道森教授研究團隊和臺灣攜手合作，分別在南北半球進行地磁量測計畫。如同她剛才所說，為了讓臺灣的科學研究能量被世界看見，臺灣準備和更多國家在科學領域和永續發展議題上，有更密切的交流合作。

蔡英文表示，這幾年來，為了實踐聯合國2030永續發展目標，臺灣積極推動能源轉型，透過跨國合作發展再生能源。今年3月，更提出了淨零排放路徑及策略總說明，要和國際社會共同實現2050淨零轉型。

海洋是臺灣的命脈，她期待臺灣的海洋科學研究，對世界帶來更多的貢獻。因此，今天的啟動典禮選在「勵進研究船」舉辦，格外有意義。這是臺灣最大的科學研究船，負責執行臺灣周遭海域的深海探測以及水下工程作業。

她說，「勵進」的每一項任務都展現臺灣的科學研究成果，現在由女船長掌舵，體現了我們努力推廣的「科學平權」。今天，「勵進」就要啟航執行任務，為臺灣、為世界的科學研究繼續打拚。「臺灣的基礎科學推廣活動，將正式啟動」。

她感謝所有投入研究以及推廣活動的夥伴，也歡迎大家多多分享活動資訊，共襄盛舉。「我們一起鳴笛啟航，讓臺灣接軌國際，一起落實『扎根科學，永續臺灣』」。

隨後，蔡英文與現場貴賓一同進行啟動儀式，宣示「扎根科學、永續臺灣，正式啟航」。並在國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任王兆璋導覽下，參觀勵進研究船駕駛台、主實驗室及水下遙控無人載具(ROV)等。包括行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、立委蔡適應、海地共和國大使潘恩等人也出席這項活動。