前新竹市長林智堅論文抄襲事件引發關注，更有不少人拿國民黨高市議員李眉蓁過去論文案做對比。網媒評論，李眉蓁因為「五不」，脫胎成為浴火鳳凰，主要是李眉蓁的態度獲得眾人認同、肯定。

李眉蓁在爆發論文抄襲風波後3天就「認了」，並重回校園讀碩士學位，被形容是「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起」。網媒近日以「李眉蓁的五不，從孤勇者到浴火鳳凰」為題，深入分析李眉蓁從2020「孤勇者」，2022年脫胎為「浴火鳳凰」的五個原因，包括不捨所有的支持者、不忍波及指導教授、不怨吹哨者、不落井下石、不惡言相向。

文中指出，李眉蓁當時在道歉記者會舉行前，看到聲明稿內容一段，「對於很多看著我長大，幫助我一路參政的市民鄉親、長輩好友們」立即潰堤痛哭，她還對在旁競選幹部說，「我不在乎失去學位，但我很對不起所有的支持者，讓大家擔心」。

文中分析，李眉蓁也不忍波及指導教授，當抄襲事件被揭發之後，她曾對身旁的人說，「這樣會害了指導教授嗎」？她就讀研究所時，其實沒有公職，只是一般民眾，會讓指導教授遭波及，非預料中的事。

而針對李眉蓁事件吹哨者是吳佩蓉，日前也宣布將選高雄市左楠選區市議員，與李眉蓁同一選區。李眉蓁也放下昔日恩怨，對於指證她錯誤的吳小姐，心懷感激，她才有面對自己錯誤的機會。她也不擔心吳在左楠參選，只擔心自己做得還不夠好。

網媒也認為，林智堅事件發生後，媒體問及李眉蓁看法時，她都以正面、鼓勵的態度答覆，從來不落井下石。李眉蓁認為，碰到這樣的事，應該先冷靜下來，重新思考自己的下一步，應該是很有幫助的，也祝福林智堅。

最後，不惡言相向更被網媒推崇。近日國民黨議員鍾易仲質詢市長陳其邁，「2年多前李眉蓁爆發論文抄襲事件，你說3分鐘就可以講清楚、講明白的事情，錯了就應該道歉」，現在如何看待林智堅事件？

結果陳其邁答詢時說，「李眉蓁坐你旁邊，你可以問她為何3分鐘沒有解釋清楚，隔2年才承認論文抄襲」。對此，李眉蓁也不惡言相向，回應「你市長你記錯了喔，查查新聞應該都知道，我在當下第3天就公開道歉、退回學位」。