台彩第5屆公益彩券發行機構徵求結果將在9月15日前出爐，爭取連莊的中信銀今天赴財政部接受甄選會提問並進行簡報；會後，中信銀行政長高人傑簡短表示，甄選會委員關心面向廣，確切回饋金由主管機關公布。

中國信託銀行委託發行公益彩券將於2023年底到期，中信銀已於6月中旬遞件第5屆的發行機構；市場傳聞，先前有意爭取發行權的台新銀行、台北富邦銀行等，最終未投標。

中國信託商業銀行行政長高人傑、台彩董事暨發言人黃志宜等人今天赴財政部接受甄選會提問，原計畫從下午2時10分左右開始進行簡報與問答、3時50分結束，但最終會議大約4時40分才結束。

會後，高人傑接受媒體聯訪時指出，報告相當順利，甄選會委員關切的議題面向具全面性，從銷售預測、過去銷售成績、世界他國彩券發行機構發展，到公益盈餘運用、經銷商照顧、新科技運用等。

他說，新科技運用包含線上投注等，甄選會委員關心無紙化、ESG（環境保護、社會責任、公司治理），用大量投注紙張有點反世界潮流，但是刮刮樂包含防偽技術成分，達到完全無紙化很難，之後會再研究是否有他國經驗可以借鏡。

高人傑進一步表示，上述議題有些已達到委員期待，有些則還有再發展空間，如果中信銀繼續擔任發行機構，會通盤考量、制定發行企劃，呈報財政部核准。

針對這次端出的回饋金，是否高於目前每年新台幣27億元，高人傑說，目前尚無法對外公告，之後將由主管機關宣布。

財政部3月下旬公告徵求國銀擔任第5屆公益彩券發行機構，根據公告內容，發行時間為期10年，但提高發行機構每年繳付的公益彩券回饋金下限，從第4屆的5億元調升至為15億元。

攤開公益彩券發行史，從1999年發行至今將邁入第5屆，第1屆發行機構為台灣銀行，第2屆為台北富邦銀行。第3屆及第4屆均由中信銀得標，委託台灣彩券公司發行，第4屆發行期到2023年12月31日截止，如果中信銀連莊第5屆，將推升總發行期間來到27年。

財政部指出，第5屆發行甄選方式參考「最有利標」方式辦理，這次公告新增的內容包含發行機構應提供經費辦理經銷商照顧、公益彩券形象建立及健全彩券市場秩序事項、設置投注成癮防治專線和提供其他相關防治服務。

財政部表示，為提供新任發行機構足夠建置期間，在今年2月間成立甄選會，邀請資訊、金融、財經與會計、社福、法律領域的專家學者、民間團體及財政部代表計13人擔任，其中，外部委員遠多於財政部代表，確保甄選作業的公平及公正性。（編輯：楊蘭軒）1110815